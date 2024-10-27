Яка буде погода на наступних вихідних: прогноз

В Україні наступні вихідні (2-3 листопада), обіцяють бути холодними. Вночі температура повітря опуститься до невеликого морозу, а вдень у суботу коливатиметься в межах +4 до +10 градусів. У неділю, 3 листопада, температура вдень не перевищить +1 до +6 градусів. Тому мешканцям України радять використати залишкове жовтневе тепло по максимуму.

Про це розповіла синоптикиня Наталка Діденко.

Понеділок, 28 жовтня, буде значно теплішим, з очікуваною температурою протягом дня від +12 до +17 градусів. Проте у центральних областях і ввечері на заході можливі невеликі дощі. В цілому, погода в Україні залишиться переважно без істотних опадів.

У Києві в понеділок прогнозується, що температура досягне +17 градусів, що, ймовірно, стане найтеплішим днем до наступної весни.

Проте вже з наступних вихідних синоптики попереджають про різке похолодання, що може призвести до снігопадів 4-5 листопада.

Нагадаємо, ТСН.ua писало, чому досі немає опалення і від чого це залежить. Також пояснив, чому в деяких містах увімкнули опалення, а в інших — досі ні.

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