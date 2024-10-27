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На Хмельниччині жінка впала в 7-метровий колодязь

На Хмельниччині жінка впала в 7-метровий колодязь

Фахівці ДСНС передали жінку медикам для подальшого обстеження / Фото: ДСНС у Хмельницькій області

До жінки рятувальники спустилися за допомогою мотузки.

У селі Гриців на Хмельниччині у 7-метровий колодязь впала 80-річна жінка. Її витягли рятувальники.

Про це повідомили у ДСНС регіону.

За допомогою мотузки рятувальники спустилися до потерпілої та дістали її на поверхню. 

"Жінку 1944 року народження фахівці ДСНС передали медикам для подальшого обстеження", - уточнили у відомстві.

На місці події з'ясувалося, що літня жінка через необережність впала у колодязь з водою.

Нагадаємо, на Чернігівщині ціла сім'я загинула у каналізаційній шахті. 

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