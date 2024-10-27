В Хмельницкой области женщина упала в 7-метровый колодец

К женщине спасатели спустились с помощью веревки.
В селе Грицев в 7-метровый колодец упала 80-летняя женщина. Ее достали спасатели.
Об этом сообщили в ГСЧС региона.
С помощью веревки спасатели спустились к потерпевшей и достали ее на поверхность.
"Женщину 1944 года рождения специалисты ГСЧС передали медикам для дальнейшего обследования", — уточнили в ведомстве.
На месте происшествия выяснилось, что пожилая женщина из-за неосторожности упала в колодец с водой.
Напомним, в Черниговской области целая семья погибла в канализационной шахте.
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