В Хмельницкой области женщина упала в 7-метровый колодец

К женщине спасатели спустились с помощью веревки.

В селе Грицев в 7-метровый колодец упала 80-летняя женщина. Ее достали спасатели.

Об этом сообщили в ГСЧС региона.

С помощью веревки спасатели спустились к потерпевшей и достали ее на поверхность.

"Женщину 1944 года рождения специалисты ГСЧС передали медикам для дальнейшего обследования", — уточнили в ведомстве.

На месте происшествия выяснилось, что пожилая женщина из-за неосторожности упала в колодец с водой.

Напомним, в Черниговской области целая семья погибла в канализационной шахте.

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