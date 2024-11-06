Сможет ли Европа заменить помощь США для Украины: в Defense Express ответили

В военной доктрине США речь не идет об уничтожении врага, поэтому и администрация Джо Байдена всегда пыталась предоставить Украине помощь только для обороны.

Ни одна европейская страна, как и все вместе, не смогут полноценно заменить военную помощь, которую США оказывает Украине.

Военный эксперт Defense Express Иван Киричевский рассказал об этом в эфире "Эспрессо".

"Ни одна страна Европы и вообще европейские страны не смогут полноценно заменить военную помощь, которую США оказывает Украине. Это объективная тенденция", — пояснил Иван Киричевский.

Он также отметил, что любая администрация США, даже с Камалой Гаррисс, вынуждена была бы сокращать объемы военной помощи для Украины.

"Такая перспектива просто неизбежна. Речь идет прежде всего о боеприпасах, технике и других видах вооружения. Поскольку старые запасы вооружения в США иссякли, а чтобы изготовить новые, нужно время", — рассказал эксперт.

Он отметил, что американские аналитики все чаще говорят о самом легком пути.

"Как США вообще уйти из Европы и перестать обеспечивать безопасность европейского континента. Они считают, что Европа сама должна разбираться со своими проблемами", — сказал Киричевский.

В современном военном мнении нет понятия об уничтожении противника, считает он.

"Есть разве что об определенных уровнях его истощения. Это объясняет позицию администрации Джо Байдена, которая постоянно пыталась давать нам возможность обороняться от россиян, а не победить Украине", — добавил эксперт.

Напомним, букмекеры уже принимают ставки, закончит ли Дональд Трамп войну в Украине за 90 дней. Именно он 6 ноября официально стал 47 президентом США. Ранее Трамп заявлял о скором прекращении войны в Украине после вступления в должность, что побудило сразу нескольких крупных букмекеров открыть прием ставок на то, сможет ли Трамп достичь этой цели.

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