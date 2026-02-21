- Дата публикации
Послевоенные выборы под микроскопом: политиков могут заставить отчитываться о связях с РФ с 2014 года
В Верховной Раде инициировали новые требования к участникам послевоенных выборов, которые могут заставить их публично раскрыть все контакты с Россией за последнее десятилетие.
В парламенте зарегистрировали законодательную инициативу, предусматривающую дополнительные меры предосторожности для будущих избирательных кампаний после завершения войны. Речь идет об обязательном декларировании кандидатами любого сотрудничества с Российской Федерацией или связанными с ней структурами, начиная с 2014 года – момента начала российской агрессии против Украины.
Об этом пишет Укринформ .
Согласно предложению, в избирательных документах необходимо будет указывать возможные трудовые, бизнесовые, политические или другие контакты с РФ. Речь идет как о прямых связях с органами власти или компаниями страны-агрессора, так и о деятельности на временно оккупированных территориях.
Авторы инициативы объясняют, что общество имеет право знать, имели ли претенденты на государственные должности взаимодействие с государством-агрессором в период войны. По их мнению, такие требования должны стать частью системы национальной безопасности и очищения политического поля.
В то же время, эксперты предостерегают: формулировка норм должна быть максимально четкой, чтобы новые правила не превратились в инструмент политического давления или выборочного применения.
Если закон будет принят, послевоенные выборы могут стать одними из тщательно проверенных в истории Украины — с детальным анализом биографий, контактов и деятельности участников гонки за последние десять лет.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не уверен в своем участии в предстоящих выборах, и подчеркнул, что голосование возможно только после окончания войны и предоставления надежных гарантий безопасности.