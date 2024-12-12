"Аналогов нет": в Беларуси создали "свой" Starlink

Никакого визуального изображения системы не было показано.

В Белоруссии заявили, что им удалось создать аналог Starlink. Комплекс назвали "Кулисf", он поступил на вооружение армии страны.

Об этом сообщил начальник военной связи Беларуси Вадим Романов в эфире национального телевидения, отметило издание Defence Express.

"Вся эта система максимально далека от Starlink и собрана из того, что, очевидно, удалось купить и соединить между собой. В частности, в середине кейса – стандартное гражданское коммуникационное оборудование. Единственный условно военный компонент – устройство аппаратно-программного IP-шифрования". Приток-Ш", – сообщили обозреватели.

Также читайте Россия вынуждена продавать фрегаты Индии из-за отсутствия украинских двигателей

Издание отметило, что пропагандистам показали антенну в виде обычной "тарелки" для связи с, очевидно, коммерческими телекоммуникационными спутниками "до-старлиночной" эры. Такие существуют с 2000-х годов и сейчас забываются как раз из-за появления Starlink.

Напомним, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко попросил президента России Владимира Путина разместить на территории РБ баллистические ракеты "Орешник" и другие новые системы вооружений.

Читайте также: