SpaceX розширить доступ України до мережі супутників Starshield

Компанія SpaceX уклала угоду з Пентагоном на розширення доступу України до більш захищеної, мілітаризованої версії своєї супутникової мережі Starlink – Starshield.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на Управління комерційних супутників Командування космічних систем США.

Контракт передбачає, що 2,5 тис. терміналів Starlink, які вже є в Україні, отримають доступ до Starshield - засекреченого та зашифрованого сигналу через Starlink, який складніше зламати або заглушити. Це на додачу до 500 терміналів, які були підключені до Starshield раніше, йдеться у публікації.

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"Загалом 3 тис. терміналів обслуговуються за цими двома контрактами", - заявили в Управлінні комерційних супутників Командування космічних систем. Там додали, що контракти мають спільну мету - "полегшити підключення до Інтернету в Україні".

"Обидва контракти передбачають надання послуг до 2025 року", - заявили в управлінні.

Командування космічних систем відмовилося розкрити вартість нового контракту, хоча попередня угода з Європейським командуванням Збройних сил США на 500 терміналів була укладена на суму близько $40 мільйонів.

У компанії SpaceX поки не прокоментували інформацію.

Bloomberg пише, що контракт, про який раніше не оголошувалося, був укладений у серпні, до того, як Дональд Трамп переміг на виборах 2024 року, а чинний президент США Джо Байден оголосив про посилення військової допомоги Україні.

Нагадаємо, у червні повідомлялося, що Міноборони США домовилося з компанією SpaceX про продовження контракту щодо надання послуг Starlink в Україні. Контракт передбачає надання доступу до Starlink та необхідного обладнання, а також підтримку абонентів на узгоджених умовах.

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