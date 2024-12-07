Зеленського запрошено на саміт ЄС у Брюсселі: що обговорюватимуть

Головним питанням засідання Євроради в Брюсселі та саміту ЄС-Західні Балкани буде ситуація в Україні.

Президента України Володимира Зеленського запрошено на засідання Європейської ради, яке відбудеться 19 грудня. Українському лідеру пропонують на цьому саміті ЄС поділитися своїми поглядами на те, як Європа може найкращим чином підтримати Україну.

Про це йдеться у повідомленні президента Європейської ради Антоніу Кошти, текст якого оприлюднено в суботу, 7 грудня, на сайті Європейської ради.

"Ми повинні підтримувати Україну стільки, скільки необхідно, і робити все можливе, щоб російське вторгнення було зупинене, а міжнародне право восторжествувало. Грудневе засідання Європейської ради - важливий привід спрямувати Україні єдине і недвозначне послання підтримки, підтримки всеосяжного, справедливого і міцного миру", - написав він.

За його словами, головним питанням засідання Євроради в Брюсселі та саміту ЄС-Західні Балкани, який пройде днем раніше - 18 грудня, буде ситуація в Україні.

Кошта також поінформував лідерів країн ЄС, що засідання Європейської ради розпочнеться 19 грудня "рівно о 10.30 з нашого традиційного обміну думками з президентом Європейського парламенту, за яким послідує дискусія з президентом Зеленським".

"Потім ми проведемо дебати між собою з приводу України, де ми підіб'ємо підсумки ситуації й обговоримо найкращий спосіб виконання наших зобов'язань перед українським народом", - розповів він.

Нагадаємо, у суботу, 7 грудня, у Парижі відбулася тристороння зустріч президента Франції Еммануеля Макрона, президента України Володимира Зеленського та обраного президента США Дональда Трампа.

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