Зеленский приглашен на саммит ЕС в Брюсселе: что будут обсуждать

Главным вопросом заседания Евросовета в Брюсселе и саммита ЕС-Западные Балканы будет ситуация в Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский приглашен на заседание Европейского совета, которое состоится 19 декабря. Украинскому лидеру предлагают на этом саммите ЕС поделиться своими взглядами на то, как Европа может наилучшим образом поддержать Украину.

Об этом говорится в сообщении президента Европейского совета Антониу Средства, текст которого обнародован в субботу, 7 декабря, на сайте Европейского совета.

"Мы должны поддерживать Украину столько, сколько необходимо, и делать все возможное, чтобы российское вторжение было остановлено, а международное право восторжествовало. Декабрьское заседание Европейского совета – важный повод направить Украине единое и недвусмысленное послание поддержки, поддержки всеобъемлющего, справедливого и крепкого мира", – написал он.

По его словам, главным вопросом заседания Евросовета в Брюсселе и саммита ЕС-Западные Балканы, который пройдет днем раньше – 18 декабря, будет ситуация в Украине.

Кошта также проинформировал лидеров стран ЕС, что заседание Европейского совета начнется 19 декабря "ровно в 10.30 из нашего традиционного обмена мнениями с президентом Европейского парламента, за которым последует дискуссия с президентом Зеленским".

"Потом мы проведем дебаты между собой по Украине, где мы подведем итоги ситуации и обсудим наилучший способ выполнения наших обязательств перед украинским народом", — рассказал он.

Напомним, в субботу, 7 декабря, в Париже состоялась трехсторонняя встреча президента Франции Эммануэля Макрона, президента Украины Владимира Зеленского и избранного президента США Дональда Трампа.

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