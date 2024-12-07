SpaceX расширит доступ Украины к сети спутников Starshield

Компания SpaceX заключила соглашение с Пентагоном на расширение доступа Украины к более защищенной, милитаризованной версии своей спутниковой сети Starlink – Starshield.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на Управление коммерческих спутников командования космических систем США.

Контракт предусматривает, что 2,5 тыс. терминалов Starlink, которые уже есть в Украине, получат доступ к Starshield — засекреченному и зашифрованному сигналу через Starlink, который сложнее взломать или заглушить. говорится в публикации.

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"В общей сложности 3 тыс. терминалов обслуживаются по этим двум контрактам", — заявили в Управлении коммерческих спутников Командование космических систем.

"Оба контракта предусматривают предоставление услуг до 2025 года", – заявили в управлении.

Командование космических систем отказалось раскрыть стоимость нового контракта, хотя предварительное соглашение с Европейским командованием Вооруженных сил США на 500 терминалов было заключено на сумму около $40 миллионов.

В компании SpaceX пока не прокомментировали информацию.

Bloomberg пишет, что контракт, о котором ранее не объявлялось, был заключен в августе, прежде чем Дональд Трамп победил на выборах 2024 года, а действующий президент США Джо Байден объявил об усилении военной помощи Украине.

Напомним, в июне сообщалось, что Минобороны США договорилось с компанией SpaceX о продлении контракта по предоставлению услуг Starlink в Украине.

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