В двубортном пальто и лоферах: Елена Зеленская побывала в Бородянке

Елена Зеленская вместе с меценатом и партнером Фонда первой леди – лордом Эшкрофтом – посетила Бородянку.

Лорд Эшкроф и Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

"Три года назад в конце февраля первые колонны российских войск вошли в Бородянку. Зверства, которые они здесь совершали, шокировали весь мир.

Сегодня поселок стал настоящим символом устойчивости: люди восстанавливают инфраструктуру, которую уничтожил враг, и сами восстанавливаются после пережитого", – отметила первая леди в посте в Instagram.

Лорд Эшкрофт и Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Они осмотрели место, на котором находился Бородянский центр детского и юношеского творчества, уничтоженный российской ракетой. Весной на этом месте благодаря инициативе Фонда начнется строительство нового детского центра.

"Наша цель – чтобы под одной крышей дети занимались разными видами спорта и хореографией, авиамоделированием, робототехникой и многими другими вещами.

Лорд Эшкроф и Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Это уже вторая инициатива Фонда, которую поддержал лорд Эшкрофт. Так, при его финансовом содействии мы модернизировали бактериологическую лабораторию в Центре детской медицины во Львове. В ней сегодня могут качественно проводить диагностику детям со всей Украины, в том числе тем, кто имеет тяжелые заболевания.

Искренне благодарна лорду Эшкрофту за поддержку проектов Фонда, направленных на то, чтобы восстановить достойные условия жизни для наших детей во время войны", – написала Зеленская.

Лорду Эшкрофту подарили васильковский куманец в виде петушка, ставшего символом несокрушимости украинского народа. Именно такой петушок стоял на кухонном шкафу, который уцелел в разрушенной россиянами многоэтажке в Бородянке.

Лорд Эшкроф и Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Там Зеленская предстала в образе total black: двубортном пальто, свитере с высокой горловиной, широких штанах со стрелками и лоферах. Елена сделала укладку с боковым пробором, нежный макияж и украсила уши золотыми серьгами.

Лорд Эшкроф и Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Напомним, супруги Зеленские на Майдане Незалежности почтили память павших в войне.

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