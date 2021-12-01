Стала известна стоимость самого быстрого кроссовера Hyundai

Его презентация прошла в середине 2021 года.

Стало известно, сколько стоит самый быстрый кроссовер Hyundai – Kona N.

Об этом сообщает Carscoops.

Hyundai представил Kona N в середине этого года.

Hyundai Kona N оснастили 2,0-литровым четырехцилиндровым двигателем с турбонаддувом, выдающим 280 л.с. мощности и 392 Нм максимального крутящего момента. Если этих значений мало, то отдачу силового агрегата можно кратковременно увеличить до 290 л.с. с помощью функции N Grin Shift.

Двигатель соединен с восьмиступенчатой коробкой передач с двойным сцеплением, передающей мощность на передние колеса через электронный дифференциал повышенного трения.

В салоне новинки есть спортивное рулевое колесо с кожаной обивкой, рычаг переключения передач с логотипом N и алюминиевые накладки на педали. Машина также по умолчанию оснащена аудиосистемой Harman Kardon с восемью динамиками. Для заряженного кроссовера даже за доплату не доступен адаптивный круиз-контроль, хотя на более скромных версиях Hyundai Kona этот электронный помощник предусмотрен.

Автомобиль способен разгоняться от 0 до 100 км/ч всего за 5,5 секунды. Кроссовер также получил доработанную тормозную систему, обновленные настройки электроусилителя руля и новые установленные режимы вождения.

Стоимость Hyundai Kona N начинается от 35 425 долларов .

Ранее рассказывалось о том, что Hyundai официально представил обновленный компактный кроссовер.