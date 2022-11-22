Favbet Foundation передав поліції позашляховик Hyundai

Благодійний фонд Favbet Foundation передав особовому складу Головного управління Національної поліції Київської області позашляховик Hyundai Terracan.
Автомобіль отримав підрозділ поліції, який задіяний у виконанні бойових завдань у складі сил оборони країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду.
Нагадаємо, за сприяння фонду ЗСУ регулярно отримують транспорт, засоби зв'язку, розвідки, спецобладнання та інші необхідні для фронту речі.
З початку повномасштабного вторгнення Favbet Foundation разом із партнерами передали для ЗСУ вже понад 40 автомобілів. Усі вони допомагають захисникам України виконувати завдання у зоні бойових дій.
Favbet Foundation – благодійний фонд, заснований у 2020 році компанією Favbet. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров'я та спортивного розвитку.
На сьогодні 95% проектів орієнтовані на допомогу ЗСУ та потерпілому від війни населенню.