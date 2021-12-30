Народные приметы, обряды и обычаи 30 декабря

Считали, что если появится иней — Рождество будет теплым.

30 декабря верующие и церковь чтят память пророка Даниила и трех отроков: Анании, Азарии и Мисаила, преподобного Даниила, исповедника, в схеме Стефана.

30 декабря: украинские народные приметы

Поздним вечером громко поет домашний сверчок — завтра будет тихий, безветренный день, и мороз ослабеет.

Чистый голубой цвет неба зимой – признак устойчивой ясной погоды.

Если снегопад прекратится после полудня или вечером без прояснения неба – завтра снова жди снегопада.

30 декабря: церковный праздник

Даниил — библейский пророк, живший во время царствования Дария и Кира Персидского.

Книга пророка Даниила – одна из пророческих книг Ветхого Завета, которая в отличие от других написана на арамейском языке. В ней описывается история пророка Даниила во времена владычества царя Дария в Персии и видения будущего.

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В христианстве Даниила почитают как великого пророка, предсказавшего время рождения Христа, предание Христа на смерть и грядущее разрушение Иерусалимского храма, что ознаменовало конец ветхозаветных жертвоприношений.

Три юноши в огненной печи – герои библейской истории, иудейские юноши, по имени Шедрах (Анания), Мешаг (Мисаил) и Аведнего (Азария), друзья пророка Даниила. Во время вавилонского плена царь Навуходоносор II поставил нового идола и велел поклониться ему всем своим подданным. Эти юноши отказались и были брошены в огненную печь, но были сохранены архангелом Михаилом. Теперь они покровители Греческого пожарного корпуса.

30 декабря: народные традиции

Считали, что если появится иней — Рождество будет теплым.

30 декабря: что следует делать

Считается, что все сны 30 декабря вещие и способны дать прогноз на весь будущий год. Девушка мысленно попросила пророка Даниила, чтобы ей ночью приснился суженый, который в будущем станет ее мужем. Заведено в этот день проводить обряды с огнем, сжигающие все беды и несчастья, произошедшие с вами за прошлый год. Можно использовать пламя простой свечи.

30 декабря: что запрещено делать

Ссориться и ругаться.

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