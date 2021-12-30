Родные Оксаны умоляют о спасении для нее

Оксане снова показана операция с последующей химией.

Семья Ищенко вынуждена обращаться к незнакомым людям, чтобы просить финансовую помощь на лечение Оксаны.

«Так случилось, что в нашу семью больше года назад пришла беда в виде диагноза у сестры – плоскоклеточный рак языка. Была проведена операция и резекция языка, сестра стала инвалидом. Впервые операцию, химию, лазер, медикаменты мы всей семьей осилили сами (влезли в кредиты всей семьей — мама, папа, я брат и ее муж)», — рассказывает брат Оксаны Евгений.

Оксана успела лишь ненадолго забыть о диагнозе, как ситуация снова повторилась.

«На этом это горе нас не бросило, и как снег на голову прозвучал еще один диагноз – очередной рак языка. На оставшейся половине прицепились опухоли по шву после операции, с динамикой развития в саркому, по описанию гистологии, произошел рецидив», — добавляет мужчина.

Оксане снова показана операция с последующей химией, семья понимает, что на этот раз оплатить лечение своими силами не смогут.

«Мы никогда не просили о помощи и привыкли все решать семьей, но на этот раз мы в безвыходном положении, потому что еще не погасили кредиты за прошлую операцию. На этот раз нам не вытащить это самим. Я думаю, вы сами понимаете, о каких суммах идет речь, и знаете что медицина далеко не бесплатна в нашей стране, как бы ни печально это звучало... Будем очень благодарны за любую помощь», — просит Евгений.

Реквизиты для помощи:

ПриватБанк

4149 4991 3580 8820

ИЩЕНКО ОКСАНА АЛЕКСАНДРОВНА