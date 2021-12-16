Буковель трассы: карта и схема спусков

Курорт славится большим количеством спусков.

Общая протяженность горнолыжных трасс в Буковеле около 68 километров. Спуски популярного курорта идеально подходят для тренировок спортсменов и катающихся для удовольствия.

Есть в Буковеле и трасса для начинающих. Она настолько проста, что даже дети после нескольких уроков профессиональных инструкторов уверенно одолевают ее. Чтобы разобраться – стоит изучить схему спусков. Карта лыжных трасс Буковеля, на первый взгляд, может показаться запутанной. Но на самом деле все просто:

Синим цветом обозначены самые легкие трассы Буковеля

цветом обозначены самые легкие трассы Буковеля Красные спуски для тех, кто уверенно стоит на лыжах

спуски для тех, кто уверенно стоит на лыжах Черный – самые сложные трассы для настоящих профессионалов

Не стоит расстраиваться, если у вас нет опыта катания на лыжах. На помощь придут инструкторы из специализированных школ. На территории курорта их несколько, как и пунктов проката снаряжения и специальной одежды.

Чаще всего инструкторы советуют начинать покорение Буковеля с трассы 7А. Когда она покажется очень легкой, можно приступать к изучению других синих спусков. А когда и эти спуски покажутся детской забавой, самое время переходить к трассам, обозначенным красным цветом.

Подъемники и спуски "1"

Подъемник 1R считается самым универсальным, поскольку может доставить туристов до самых разных трасс и спусков.

График работы: 17:30 — 19:30

Спуск 1С можно назвать средним по сложности. Он отлично подойдет для путешественников, не совсем уверенных в своем умении катания на лыжах. Однако здесь следует быть внимательным — начало спуска узкое, а конец — крутой. Для более опытных лыжников предназначены трассы 1A и 1D (отмеченные на карте красным). Самым сложным спуском с номером 1 является 1В, он предельно сложен и стремителен (отмечен черным). Подходит только для специалистов.

Трассы "2"

Второй подъемник Буковеля – 2R, он был построен с самого начала существования курорта.

Трасса 2А считается одной из самых популярных (здесь практикуется много лыжников), в связи с чем она загружена сильнее других.

Спуск 2В, хоть и обозначен на карте синим (легкая сложность), но не очень прост. Новичкам вообще не советуют кататься на этой трассе. Дополнительной проблемой является загруженность трассы и быстрый износ покрытия.

Спуски "5"

Основным преимуществом маршрутов 5А и 5В является их длина и пологость. Из проблем можно выделить узкую часть внутри, на которой часто собирается много людей.

Интересной для опытных лыжников по трассе является 5Н. Сложная структура из трех отрезков с большими перепадами и трамплинами, а также крутизна склонов делает спуск подходящим для профи.

Еще три спуска станут хорошим выбором для лыжников с опытом (все они отмечены черным цветом). Первый, 5G, может показаться обманчивым из-за пологов сначала. Но к середине и в конце спуск становится гораздо круче и посложнее. Трасса 5F является короткой, но широкой. Здесь много поворотов, а скорость постоянно растет. А спуск 5Е считается одним из самых сложных.

Спуски 12А и 12D обозначены красным, поэтому неопытным лыжникам лучше сюда не подниматься. Однако эти маршруты начинаются с самой высокой точки курорта, так что можно подняться сюда просто полюбоваться на вид. Трассы заслуженно популярны из-за своей длины и качества покрытия.

Трасса 12С предназначена для профессионалов.

"8" и "15" — короткие и крутые спуски

Трассы 8В, 8С, 15В и 15С являются недлинными, но вполне крутыми и скоростными. Здесь можно усовершенствовать свое умение езды на лыжах, так как трассы сочетают в себе и крутые, и пологие участки.

Подъемники и спуски "16"

Спуски 16А и 16В – средней сложности, их считают одними из наиболее сбалансированных здесь. А вот трассы 16С и 16D – черные, здесь катаются профессионалы.

Трасса 7А считается детской, то есть самой простой. Здесь учатся те, кто вообще никогда в жизни не катался на лыжах. Главным недостатком этой трассы (и подъемника к ней) является население.

А спуск 8А не подходит для обычных лыжников. Здесь построен большой комплекс, оборудованный маршрутом с разными трамплинами. Именно здесь фристайлеры и экстремалы на лыжах и сноубордах оттачивают свое мастерство трюков.

Если вы поклонник вечерних катаний для вас работают трассы 1А, 7А и 2А (до 19:30).

Как доехать до Буковеля?

Буковель является популярным курортом не только среди украинцев, но среди иностранных туристов, поэтому имеет развитую инфраструктуру. Однако следует обратить внимание на то, что дорога проходит через горы, где все зависит от погодных условий.

Можно доехать поездом в Ивано-Франковск и дальше пересесть на автобус, поскольку они ездят чаще, чем из Львова.

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