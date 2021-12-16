Немедленная операция и последующее лечение нужно Елене

Сейчас врачи назначили женщине восстановительное лечение, чтобы подготовить организм для дальнейшей борьбы

Несколько десятков тысяч гривен в кратчайшие сроки нужно собрать семье Елене Щиченко, которая борется с онкологией кишечника.

Болезнь проявилась неожиданно три месяца назад. «Началось все с того, что у нее резко заболел низ живота, и мы вызвали ей скорую, после чего она по ургенту попала в больницу, где ей сделали КТ и МРТ», – рассказывает сын женщины Антон.

Именно в ходе исследований и стало очевидным, что вызывает боль. Оказалось, что карцинома зацепила не только кишечник, но уже досталась к матке и мочевому пузырю. Женщине назначили немедленную операцию, в результате которой врачам пришлось вывести еще и стому.

«Далее сказали, что после восстановления нужно делать химиотерапию, но все пошло как-то не так – началось нагноение в ранее шва и она попала в больницу, где ей прочистили рану и опять же направили на химиотерапию», – рассказывает сын Елены.

Сейчас врачи назначили женщине восстановительное лечение, чтобы подготовить организм для дальнейшей борьбы, а за это время семье нужно собрать деньги уже на саму борьбу с онкологией. А это не менее 80 тысяч гривен. Сын Елены пытается спасти маму, но самостоятельно заработать такую сумму ему не под силу. Поэтому просит небезразличных людей помочь, чтобы сохранить жизнь самого родного человека.

Реквизиты для помощи:

Монобанк 4441 1144 2016 9177 Антон Щиченко