Ситуация на Донбассе: боевики разошлись, бьют по всем направлениям

Ситуация на Донбассе: боевики разошлись, бьют по всем направлениям

Обошлось без потерь.

За прошедшие сутки, 15 декабря, боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня, 5 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

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В частности, враг стрелял:

Вблизи Первомайского враг вел огонь из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов.

В направлении Луганского оккупанты открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов.

В сторону Песков враг дважды вел огонь, применяя минометы калибра 82 мм и стрелковое оружие.

Возле Причепиловки противник совершил обстрел из автоматических станковых гранатометов.

В районе Водяного вражеские войска дважды вели огонь, используя артиллерию калибра 120 мм и 122 мм, а также минометы калибра 120 мм.

Около Южного оккупанты применили ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий противника нет.

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Напомним, что российские танкисты провели боевые стрельбы у границ Украины и в оккупированном Крыму.

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