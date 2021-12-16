Українці стали більше купувати житло в кредит: скільки видали кредитів

Від початку року банки видали майже дев'ять тисяч іпотек.
Українці все частіше купують житло в кредит: у жовтні банки видали майже тисячу іпотечних кредитів.
Про це розповіли у Сніданку з 1+1.
Загальна сумма досягла 774 мільйони гривень. У Нацбанку повідомили, що загалом за десять місяців банки видали майже дев'ять тисяч іпотек - на 7 мільярдів гривень.
У порівняні з минулим роком кількість таких договорів зросла у два з половиною рази. Найбільше люди беруть у позик гроші на первинну нерухомість.
Як повідомлялося, довгобуди всій Україні інвентаризують: у Мінрегіоні розробили відповідний проєкт. У планах міністерства зобов'язати місцеві адміністрації перевірити недобудови в областях. Зокрема, йдеться про їхній технічно-економічний стан. А потім створити відповідний реєстр. Вивчення цих даних допоможе ухвалювати подальші рішення щодо потерпілих інвесторів, які вклали гроші в будівництво житла, а натомість залишилися без квартир.
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