У Донецькій області з вікна випав місцевий депутат: свідком став його син

У Донецькій області з вікна випав місцевий депутат: свідком став його син

Чоловік стрибнув з вікна п’ятого поверху.

У Селидовому загинув 35-річний депутат міської ради, випавши з вікна.

Про це повідомляє пресслужба поліції Донецької області.

Попередньо встановлено, що чоловік прийшов додому та стрибнув з вікна п’ятого поверху. Свідком трагедії став семирічний син загиблого. Наразі з дитиною працюють психологи та ювенальна поліція.

Правоохоронці вирішують питання про відкриття справи за статтею 115 Кримінального кодексу України (самогубство).

Також перевіряють й інші версії події.

Новини Сумської області: пенсіонерка намагалась вчинити самогубство

Нагадаємо, у шпиталі в Боголюбах, поблизу Луцька, 78-річний чоловік, який лікувався там від коронавірусу, випав із четвертого поверху. Від травм пацієнт помер на місці.

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