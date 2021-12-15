У Донецькій області з вікна випав місцевий депутат: свідком став його син

Чоловік стрибнув з вікна п’ятого поверху.
У Селидовому загинув 35-річний депутат міської ради, випавши з вікна.
Про це повідомляє пресслужба поліції Донецької області.
Попередньо встановлено, що чоловік прийшов додому та стрибнув з вікна п’ятого поверху. Свідком трагедії став семирічний син загиблого. Наразі з дитиною працюють психологи та ювенальна поліція.
Правоохоронці вирішують питання про відкриття справи за статтею 115 Кримінального кодексу України (самогубство).
Також перевіряють й інші версії події.
Нагадаємо, у шпиталі в Боголюбах, поблизу Луцька, 78-річний чоловік, який лікувався там від коронавірусу, випав із четвертого поверху. Від травм пацієнт помер на місці.
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