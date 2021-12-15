Суми можуть залишитися без водопостачання через борги

Суми можуть залишитися без водопостачання через борги

Заборгованість "Міськводоканалу" за послуги становить понад 5,2 млн гривень.

АО "Сумиобленерго" 16 грудня відключить від енергопостачання об'єкти підприємства "Міськводоканал" через борги, а тому місто може залишитися без водопостачання.

Про це повідомляє місцевий ресурс SumyToday.

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"АО "Сумиобленерго" попередило КП "Міськводоканал" про намір відключити від енергопостачання об'єкти підприємства. Через борги енергопостачальне підприємство планує припинити подачу електроенергії 16 грудня 2021 року від 9:00", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що заборгованість "Міськводоканалу" за послуги становить понад 5,2 млн гривень. Натомість мешканців пред Сумським водоканалом - понад 56 млн гривень.

До слова, які саме об'єкти відключать від води, не повідомляють. Саме тому рекоменжують мешканцям сум запастися водою. "За разі необхідності до об'єктів соціальної інфраструктури буде організовано підвіз води", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, місцеві бюджети отримають тарифну компенсацію. На це з державного бюджету виділили 27 мільярдів гривень. Значну частину коштів перерахують підприємствам теплопостачання. Крім того, понад 4 мільярди гривень спрямують до підприємств водопостачання. Таким чином уряд компенсує заборгованість в різниці між тарифами.

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