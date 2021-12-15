Суммы могут остаться без водоснабжения из-за долгов

Суммы могут остаться без водоснабжения из-за долгов

Задолженность "Горводоканала" за услуги составляет более 5,2 млн. гривен.

АО "Сумыоблэнерго" 16 декабря отключит от энергоснабжения объекты предприятия "Горводоканал" из-за долгов, а потому город может остаться без водоснабжения.

Об этом сообщает местный ресурс SumyToday.

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"АО "Сумыоблэнерго" предупредило КП "Горводоканал" о намерении отключить от энергоснабжения объекты предприятия. Из-за долгов энергоснабжающее предприятие планирует прекратить подачу электроэнергии 16 декабря 2021 с 9:00", — говорится в сообщении.

Отмечается, что задолженность "Горводоканала" за услуги составляет более 5,2 млн. гривен. Зато жителей пред Сумским водоканалом – более 56 млн гривен.

К слову, какие объекты отключат от воды, не сообщают. Именно поэтому рекомендуют жителям грусть запастись водой. "При необходимости к объектам социальной инфраструктуры будет организован подвоз воды", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, местные бюджеты получат тарифную компенсацию. На это из государственного бюджета было выделено 27 миллиардов гривен. Значительную часть средств перечислят предприятиям теплоснабжения. Кроме того, более 4 миллиардов гривен направят к предприятиям водоснабжения. Таким образом, правительство компенсирует задолженность в разнице между тарифами.

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