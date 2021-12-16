Сидел на подоконнике: в Луцке мужчину спасли от самоубийства

Муж не мог пережить смерть жены.
В Луцке патрульные спасли мужчину, когда тот хотел выброситься из окна шестого этажа.
Об этом говорится в ТСН. Ранок 16 декабря.
27-летний лучанин сидел на подоконнике и якобы собирался прыгнуть. Копов вызвали напуганные соседи. А пока те ехали – люди уговаривали мужчину зайти внутрь помещения.
Выяснилось, что у мужчины недавно умерла жена от осложнений от ковида. От отчаяния он решил покончить с собой.
Мужчину передали медикам, с ним работали психологи.
Напомним, в Донецкой области погиб 35-летний депутат городского совета, выпав из окна.
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