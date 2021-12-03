Самоубийство лицеиста в Одессе: появились неожиданные детали

Парень жаловался знакомым на угрозы.

В одесском спортивном лицее "Олимпиец" 30 ноября обнаружили повешенным в туалете 15-летнего парня. Тело подростка обнаружила работница лицея. Впоследствии появилось несколько версий того, почему он мог совершить самоубийство. В частности, звучали версии о буллинге и пьянстве матери.

Однако это отрицал отец одного из одноклассников погибшего. Он говорил, что подростка якобы обвинили в похищении телефона, которое он не совершал. Никакую из версий официально не подтверждали и не опровергали. Правоохранители открыли только производство по факту самоубийства.

Накануне "7 канал" обнародовал разговор с мужчиной, рассказавшим детали дела.

Товарищ погибшего рассказал, что за подростком якобы каждый день приезжал мужчина, которого зовут Павел. Он увозил парня отрабатывать долг. Это якобы происходило на поле за городом. Там подросток вынужден был убирать доски и вырывать траву. При этом парень рассказывал друзьям, что ему угрожали.

“За два дня до смерти я общался с ним, интересовался, когда он в следующий раз будет ехать на работу. Говорил, что не знает, может завтра-послезавтра”, – рассказал собеседник журналистов.

По данным СМИ, о ситуации знал директор учебного заведения.

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