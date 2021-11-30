В Одессе в туалете лицея нашли повешенным 15-летнего парня

В Одессе в туалете лицея нашли повешенным 15-летнего парня

Обстоятельства трагедии устанавливают следователи.

В Одессе во вторник, 30 ноября, в туалете одного из лицеев 15-летний школьник совершил самоубийство.

Об этом сообщили в Нацполиции Одесской области.

Тело ученика утром нашла воспитательница, работающая в учебном заведении. По предварительным данным, парень совершил суицид.

В полиции открыли производство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины с отметкой "самоубийство". Причины трагедии устанавливаются.

Директор департамента образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич в Facebook добавила, что трагедия произошла в лицее "Олимпиец".

"Ведется следствие. Поэтому причины, по которым это произошло, назвать сейчас невозможно. Мы работаем вместе с полицией. С одноклассниками также рядом психологи департамента, потому что дети испытали серьезный стресс", — написала Елена Буйневич.

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