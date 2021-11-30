Председатель Верховного Суда Данишевская ушла в отставку

У Валентины Данишевской более 20 лет стажа судьи.

Глава Верховного Суда Валентина Данишевская написала заявление об отставке. Высший совет правосудия принял ее решение об увольнении.

Об этом сообщает пресс-служба Верховного Суда.

"Решением Высшего совета правосудия от 30 ноября 2021 года Валентина Ивановна Данишевская уволена с должности судьи Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда в связи с подачей ею заявления об отставке", — говорится в сообщении.

Отметим, Валентина Данишевская была назначена на должность судьи Верховного Суда в Кассационный хозяйственный суд от 10 ноября 2017, а 30 ноября 2017 была избрана председателем ВС.

Кстати, после того, как судья имеет 20 лет стажа, он или она может уйти на пенсию.

Что известно о Валентине Данишевской

В 1983 году окончила Одесский государственный университет им. И. И. Мечникова (ныне – Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова), а свою карьеру начала в 1975 году после окончания Черниговского юридического техникума в должности старшего инспектора отдела социального обеспечения Октябрьского районного Совета депутатов трудящихся г. Запорожья.

Позже Валентина Данишевская работала в должностях юрисконсульта Запорожской тарной базы управления торговли (1976–1978 гг.) и старшего юрисконсульта Запорожской базы "Укроптгалантерея" (1978–1987 гг.). В 1992 году была назначена арбитром, а впоследствии – судьей Арбитражного суда Запорожской области (ныне – Хозяйственный суд Запорожской области). С 2009 года работала судьей Третейского суда при Ассоциации украинских банков.

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