Голова Верховного Суду Данішевська пішла у відставку

Валентина Данішевська має понад 20 років стажу судді.

Голова Верховного Суду Валентина Данішевська написала заяву про відставку. Вища рада правосуддя ухвалили її рішення щодо звільнення.

Про це повідомляє пресслужба Верховного Суду.

"Рішенням Вищої ради правосуддя від 30 листопада 2021 року Валентину Іванівну Данішевську звільнено з посади судді Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду у зв’язку з поданням нею заяви про відставку", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, Валентина Данішевська була призначена на посаду судді Верховного Суду у Касаційний господарський суд від 10 листопада 2017 року, а 30 листопада 2017 року була обрана головою ВС.

До слова, після того, як суддя має 20 років стажу, він чи вона може піти на пенсію.

Що відомо про Валентину Данішевську

У 1983 році вона закінчила Одеський державний університет ім. І. І. Мечникова (нині – Одеський національний університет імені І. І. Мечникова), а свою кар’єру розпочала у 1975 році після закінчення Чернігівського юридичного технікуму на посаді старшого інспектора відділу соціального забезпечення Жовтневої районної Ради депутатів трудящих м. Запоріжжя.

Пізніше Валентина Данішевська працювала на посадах юрисконсульта Запорізької тарної бази управління торгівлі (1976–1978 рр.) та старшого юрисконсульта Запорізької бази "Укроптгалантерея" (1978–1987 рр.). У 1992 році була призначена арбітром, а згодом – суддею Арбітражного суду Запорізької області (нині – Господарський суд Запорізької області). Від 2009 року працювала суддею Третейського суду при Асоціації українських банків.

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