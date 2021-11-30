В Одесі у туалеті ліцею знайшли повішаним 15-річного хлопця

Обставини трагедії встановлюють слідчі.
В Одесі у вівторок, 30 листопада, у туалеті одного із ліцеїв 15-річний школяр вчинив самогубство.
Про це повідомили в Нацполіції Одеської області.
Тіло хлопця зранку знайшла вихователька, яка працює у навчальному закладі. За попередніми даними, хлопець вчинив суїцид.
У поліції відкрили провадження за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України з позначкою "самогубство". Причини трагедії встановлюються.
Директорка департаменту освіти і науки Одеської міськради Олена Буйневич у Facebook додала, що трагедія сталась у ліцеї "Олімпієць".
"Ведеться слідство. Тому причини, з яких це сталося, називати зараз неможливо. Ми працюємо разом з поліцією. З однокласниками також поруч психологи департаменту, бо діти пережили серйозний стрес", - написала Олена Буйневич.
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