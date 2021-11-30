В Запорожье обрушился балкон 4 этажа: погиб мужчина

Мужчину привалило кусками бетона и он умер в карете скорой.
В Запорожье в результате падения балкона погиб мужчина.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Запорожской области.
Событие произошло сегодня, около 12:50 на улице Александровской в Запорожье. С 4 этажа неэксплуатированного здания упал балкон, на котором находился мужчина. В результате падения пострадавшего зажало обломками бетонной конструкции.
"Спасатели деблокировали пострадавшего и передали врачам. К сожалению, от полученных травм 36-летний мужчина скончался в карете скорой помощи. Обстоятельства выясняются. По факту происшествия соответствующими органами ведется расследование", — сообщили в пресс-службе ГСЧС.
В полиции Запорожской области сообщили, что погибший был бездомным.
Напомним, что в испанской провинции Аликанте толпа прохожих с помощью одеяла спасла собаку, которая упала с балкона многоквартирного дома в городе Новелда.
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