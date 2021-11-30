Постоянные и дорогие реабилитации нужны Николь

Девочка должна заниматься с реабилитологами, чтобы получить полноценное будущее.

Николь нуждается в реабилитации, так как при рождении она сильно пострадала и к тому же получила инфекцию - это все повлияло на здоровье.

«Уже где-то с четырех месяцев я начала замечать, что малышка плохо держит головку и не развивается в срок, мы лечились в неврологии, там получали препараты и нам делали массажи. Но ничего не помогало. Потом у нас случились эпилептические припадки, в год нам был поставлен диагноз: симптоматическая эпилептическая энцефалопатия, синдром Веста», - рассказывает мама ребенка.

Родители не опустили рук и начали борьбу за полноценное будущее девочки. "В возрасте 1 год 5 месяцев мы впервые поехали на реабилитацию, после нее Николь села, после посещения второго курса Николь научилась ползать, после третьего - стала у опоры. Каждый курс реабилитации дает положительную динамику", - рассказывает мама ребенка.

Такие успехи не дают им права останавливаться, но средств на такие реабилитации очень не хватает. Без помощи неравнодушных людей у ​​семьи нет шансов дать ребенку полноценное будущее. "Реабилитация нужна каждые 3 месяца, а занятия с логопедом каждый день. Сумма одной реабилитации от 15 000 грн, а одно занятие с логопедом - 400 грн. Мы очень просим вас помочь нам, чтобы Николь могла получить важное лечение в своей жизни, мы будем благодарны любой вашей помощи", - говорит мама Николь.

Реквизиты для помощи:

Карта для помощи ПриватБанк 5168 7427 2279 6574 - мама Катёшка Екатерина

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