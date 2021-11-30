Постійні і дорогі реабілітації потрібні Ніколь

Дівчинка мусить займатись із реабілітологами, щоб отримати повноцінне майбутнє.

Ніколь потребує реабілітації, бо під час народження вона сильно постраждала і до того ж отримала інфекцію - це все вплинуло на її здоров’я.

«Вже десь з чотирьох місяців я почала помічати, що малятко погано тримає голівку і не розвивається в термін, ми лікувалися в неврології, там отримували препарати і нам робили масажі. Але нічого не допомагало. Потім у нас трапилися епілептичні напади, в рік нам був поставлений діагноз: симптоматична епілептична енцефалопатія, синдром Веста», - розповідає мама дитини.

Батьки не опустили рук і почали боротьбу за повноцінне майбутнє дівчинки. "У віці 1 рік 5 місяців ми вперше поїхали на реабілітацію, після неї Ніколь сіла, після відвідування другого курсу Ніколь навчилася повзати, після третього - стала біля опори. Кожен курс реабілітації дає позитивну динаміку", - розповідає мама дитини.

Такі успіхи не дають їм права зупинятись, але коштів на такі реабілітації дуже бракує. Без допомоги небайдужих людей у родини немає шансів дати дитині повноцінне майбутнє. "Реабілітація потрібна кожні 3 місяці, а заняття з логопедом щодня. Сума однієї реабілітації від 15 000 грн, а одне заняття з логопедом - 400 грн. Ми дуже просимо вас допомогти нам, щоб Ніколь могла отримати важливе лікування в своєму житті, ми будемо вдячні будь-якій вашій допомозі", - каже мама Ніколь.

Реквізити для допомоги:

Картка для допомоги ПриватБанку 5168 7427 2279 6574 - мама Катьошка Катерина

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