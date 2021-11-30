"Забыл, куда еду": в Луцке водитель маршрутки задумался и поехал не туда

"Забыл, куда еду": в Луцке водитель маршрутки задумался и поехал не туда

Маршрутчика остановили пассажиры.

В Луцке водитель маршрутки поехал не по маршруту, потому что задумался.

Об этом в соцсети рассказал лучанин Николай Граб, сообщает "Конкурент".

Инцидент произошел вчера, 29 ноября, с водителем автобуса №12. Он ехал по городу по своему маршруту и вдруг свернул не в том направлении. Его останавливали пассажиры.

"Вернул с улицы Паркова на улицу Шевченко, после чего появилась память и помогли люди. Совершил разворот на перекрестке улиц Шевченко - Б. Хмельницкого, соответственно поехал в неправильном направлении. Говорит водитель: "Забыл, куда еду", – рассказывает очевидец.

Напомним, что в Харькове пассажиры маршрутки запечатлели водителя, который успевал и управлять, и играть в игры в телефоне.

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