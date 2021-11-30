В Кременчуге спасают 4-летнего мальчика, проглотившего более 60 таблеток

В Кременчуге спасают 4-летнего мальчика, проглотившего более 60 таблеток

Ребенок в тяжелом состоянии.

В Кременчуге Полтавской области в реанимацию попал 4-летний мальчик, проглотивший 64 таблетки.

Об этом сообщает местное издание "Кременчугская газета" со ссылкой на оперативные службы города.

По имеющейся информации, малыша госпитализировали в реанимационное отделение детской больницы Кременчуга в ночь на 30 ноября в 00.45. У мальчика обнаружили медикаментозное отравление. Состояние 4-летнего мальчика тяжелое.

Мать ребенка сообщила, что сын якобы выпил таблетки в количестве 64 штук. Как это произошло, не уточняется.

Ранее в Кременчуге Полтавской области в реанимацию попала 17-летняя девушка. У пациентки – отравление неизвестным веществом.

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