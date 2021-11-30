Во Львове патрульные развлекали замкнутого в машине ребенка мультиками

Автомобиль, в котором находился мальчик, закрылся. Ключи остались в салоне.

Во Львове полуторагодовалый малыш закрылся в машине. Растерянную маму с пустой детской коляской у автомобиля заметили патрульные и сами подошли к ней.

Об этом говорится в ТСН. Утро 30 ноября.

Как выяснилось, ключи от машины тоже остались внутри. Копы решили, чтобы автоэкипаж свозил женщину за запасными ключам домой в поселок Брюховичи, что в 10 километрах от Львова. А сами в это время развлекали малыша: через закрытое окно показывали ему мультики из смартфона. Отсутствия мамы из-за таких развлечений малыш не заметил, поэтому и не плакал.

Новости Львова: 1,5-летний малыш закрылся в машине – копы развлекали мальчика через окно

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