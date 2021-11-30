У Львові патрульні розважали замкнену в машині дитину мультиками

Автівка, у якій перебував хлопчик, зачинилась. Ключі залишилися у салоні.

У Львові півторарічний малюк зачинився в машині. Розгублену маму з порожнім дитячим візочком біля автівки помітили патрульні і самі підійшли до неї.

Про це йдеться у ТСН.Ранок 30 листопада.

Як з’ясувалося, ключі від машини теж залишилися всередині. Копи вирішили, щоб автоекіпаж звозив жінку за запасними ключами додому у селище Брюховичі, що за 10 кілометрів від Львова. А самі в цей час розважали малюка: через зачинене вікно показували йому мультики зі смартфона. Відсутності мами через такі розваги малюк не помітив, тож і не плакав.

Новини Львова: 1,5-річний малюк зачинився в машині – копи розважали хлопчика через вікно

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