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Українець власноруч відреставрував 85-річне BMW

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Українець власноруч відреставрував 85-річне BMW

suspilne.media

Над її збиранням він працював 30 років.

Житель Закарпаття Янош Шепа зумів власноруч відреставрувати автомобіль BMW, якому 85 років.

Про це повідомляє Суспільне.

"Вона для мене, як казкова машина. Я її збирав протягом 30 років. Машина була в коробках: двигун окремо, тут обшивки не було. Два дзеркала, два малі поворотники – це з Англії. Гальмівні манжети з Аргентини", - сказав Шепа.

© suspilne.media
suspilne.media

Окрім того, в закарпатця також є нідерландський велосипед фірми "Ariane", якому 31 рік.

"Це один з улюблених велосипедів голландської королеви. Тут видно, що велика зірка викладена з тюльпанів. Тепер я збираю один велосипед, який називається "Чудо". Його виготовили ще в 30-х роках в Будапешті. Цей велосипед дуже поіржавів. До нього уже ручки готові. Вони дерев’яні", - зазначив чоловік.

Раніше розповідалося про те, що на продаж виставили класичну BMW потужністю 355 "коней".

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