Украинец собственноручно отреставрировал 85-летнее BMW

Над ее сборкой он работал 30 лет.

Житель Закарпатья Янош Шепа сумел отреставрировать автомобиль BMW, которому 85 лет.

Об этом сообщает Суспільне.

"Она для меня, как сказочная машина. Я ее собирал в течение 30 лет. Машина была в коробках: двигатель отдельно, здесь обшивки не было. Два зеркала, два малых поворотника — это из Англии. Тормозные манжеты из Аргентины", — сказал Шепа.

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Кроме того, у закарпатца есть нидерландский велосипед фирмы "Ariane", которому 31 год.

Это один из любимых велосипедов голландской королевы. Здесь видно, что большая звезда выложена из тюльпанов. Теперь я собираю один велосипед, который называется "Чудо". Его изготовили еще в 30-х годах в Будапеште. Этот велосипед очень поржавел. ручки готовы. Они деревянные", — отметил мужчина.

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