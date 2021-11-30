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Украинец собственноручно отреставрировал 85-летнее BMW

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Украинец собственноручно отреставрировал 85-летнее BMW

suspilne.media

Над ее сборкой он работал 30 лет.

Житель Закарпатья Янош Шепа сумел отреставрировать автомобиль BMW, которому 85 лет.

Об этом сообщает Суспільне.

"Она для меня, как сказочная машина. Я ее собирал в течение 30 лет. Машина была в коробках: двигатель отдельно, здесь обшивки не было. Два зеркала, два малых поворотника — это из Англии. Тормозные манжеты из Аргентины", — сказал Шепа.

© suspilne.media
suspilne.media

Кроме того, у закарпатца есть нидерландский велосипед фирмы "Ariane", которому 31 год.

Это один из любимых велосипедов голландской королевы. Здесь видно, что большая звезда выложена из тюльпанов. Теперь я собираю один велосипед, который называется "Чудо". Его изготовили еще в 30-х годах в Будапеште. Этот велосипед очень поржавел. ручки готовы. Они деревянные", — отметил мужчина.

Ранее рассказывалось о том, что на продажу выставили классическую BMW мощностью 355 "лошадей".

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