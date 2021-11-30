Суд разрешил задержать главаря оккупантов Крыма Аксенова

Разрешение на задержание крымского "Гоблина" предоставил Киевский апелляционный суд.
Киевский апелляционный суд разрешил задержать главного главаря оккупантов в Крыму Сергея Аксенова.
Об этом идет речь в решении суда от 30 ноября.
"Постановлено новое решение, которым ходатайство прокурора Офиса генерального прокурора о предоставлении разрешения на задержание подозреваемого, гражданина А., с целью его привода для участия в рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей удовлетворено", — говорится в сообщении.
Аксенова подозревают в следующих преступлениях:
- действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или захват государственной власти;
- посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины;
- создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в нем;
- террористический акт;
- блокирование транспортных коммуникаций, а также захват транспортного предприятия;
- захват государственных или общественных построек.
Отметим, в СМИ сообщали, что Сергей Аксенов в 1990-х был членом ОПГ "Сейлем" и имел прозвище "Гоблин". Он якобы был связан с организацией заказных убийств своих конкурентов.
Напомним, что оккупанты в Крыму задержали 31 человека за встречу вышедшего из изолятора адвоката Семедляева.
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