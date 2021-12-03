Самогубство ліцеїста в Одесі: з'явилися неочікувані деталі 

Юнак скаржився знайомим на погрози.

В одеському спортивному ліцеї "Олімпієць" 30 листопада виявили повішеним у туалеті 15-річного хлопця. Тіло підлітка виявила працівниця ліцею в туалеті. Згодом з'явилися кілька версій того, чому він міг скоїти самогубство. Зокрема, звучали версії про булінг і пияцтво матері.

Проте це заперечував батько одного з однокласників загиблого. Він казав, що підлітка нібито звинуватили у викраденні телефону, яке він не вчиняв. Жодну з версій наразі офіційно не підтверджували та не спростовували. Правоохоронці відкрили тільки провадження щодо самого факту самогубства.

Напередодні "7 канал" оприлюднив розмову з чоловіком, який розповів деталі справи.

Товариш загиблого розповів, що за підлітком нібито щодня приїжджав чоловік, якого звати Павло. Він відвозив хлопця відпрацьовувати борг. Це нібито відбувалося на полі за містом. Там підліток був змушений прибирати дошки та виривати траву. При цьому хлопець розповідав друзям, що йому погрожували.

“За два дні до смерті я спілкувався з ним, цікавився, коли він наступного разу їхатиме на роботу. Казав, що не знає, може завтра-післязавтра”, – розповів співрозмовник журналістів.

За даними ЗМІ, про ситуацію знав директор навчального закладу.

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