У Дніпрі з дитсадка втекла 4-річна дівчинка

Дитина попрямувала на зупинку громадського транспорта.

У Дніпрі з дитсадка втекла 4-річна вихованиця. Дитина непомітно для дорослих залишила дошкільний заклад і пішла "в місто".

Про це повідомляє "Дніпро оперативний".

Інцидент стався у дошкільному закладі №28. До дитсадка прийшла жінка, щоб забрати свою 4-річну похресницю, але її у закладі не виявилося. Вихователька повідомила, що дитину забрав дідусь.

Виявилося, що дідусь теж не забирав онуку.

До дитсадка приїхала мама дівчинки, вона одразу ж зателефонувала до поліції. Майже одночасно до поліції звернулися очевидці і повідомили, що на кінцевій зупинці одного трамвая біля ТЦ NeoPlaza помітили самотню маленьку дівчинку. За описом вона була схожа на зниклу.

Правоохоронці приїхали до торгового центру і виявили там маленьку втікачку. Вона сказала їм, як її звуати, і що пішла із садка самостійно.

Патрульні доправили дитину до дитсадка, де на неї чекала мама.

Нагадаємо, що у Полтаві батьки після того, як забрали дитину з дитсадка, виявили у неї порізи язика. 2-річного хлопчика прооперували і наклали 5 швів.

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