В Днепре из детсада сбежала 4-летняя девочка

Ребенок направился на остановку общественного транспорта.

В Днепре из детсада сбежала 4-летняя воспитанница. Ребенок незаметно для взрослых покинул дошкольное заведение и ушел "в город".

Об этом сообщает "Днепр оперативный".

Инцидент произошел в дошкольном учреждении №28. В детсад пришла женщина, чтобы забрать свою 4-летнюю крестницу, но ее в учреждении не оказалось. Воспитательница сообщила, что ребенка забрал дедушка.

Оказалось, что дедушка тоже не забирал внучку.

В детсад приехала мама девочки, она сразу же позвонила в полицию. Почти одновременно в полицию обратились очевидцы и сообщили, что на трамвайной остановке возле ТЦ NeoPlaza заметили одинокую маленькую девочку. По описанию она была похожа пропавшую.

Правоохранители приехали в торговый центр и обнаружили там маленькую беглянку. Она сказала им, как ее зовут, и что ушла из сада самостоятельно.

Патрульные доставили ребенка в детсад, где его ждала мама.

Напомним, что в Полтаве родители после того, как забрали ребенка из детского сада, обнаружили у него порезы языка. 2-летнего мальчика прооперировали и наложили 5 швов.

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