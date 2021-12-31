Церковный праздник 1 января: день памяти преподобного Илии Муромца

В первый день Нового года девушки пытались одеться как можно наряднее и переодевались несколько раз, чтобы у них было больше обновок.

1 января православная церковь чтит память преподобного Илии Муромца, Печерского.

История праздника

Илья Муромец был воином и монахом, служил Родине во время княжения Владимира Мономаха. Всю свою жизнь провел Илья в походах, а в конце жизни принял монашеский постриг и закрылся в Киево-Печерской лавре. Он скончался в 1188 году. Здесь и покоятся его святые мощи.

О преподобном Илье также известно, что он умер, сложив пальцы правой руки для молитвы так, как принято и теперь в Православной Церкви – три первых пальца вместе, а два последних пригнул к ладони. В период борьбы со старообрядческим расколом (конец 17 – 19 века) этот факт из жития святого служил сильным доказательством в пользу трехперстного сложения.

Народные традиции

В первый день Нового года девушки пытались одеться как можно наряднее и переодевались несколько раз, чтобы у них было больше обновок.

Не разрешалось в первый день года выполнять тяжелую и грязную работу – иначе весь год пройдет в сплошном тяжелом труде без отдыха.

1 января в каждом доме пытались сделать новогодний стол богатым, чтобы и в другие дни было обилие блюд. / Associated Press

Приметы

Если утро теплое, то будет хороший урожай ржи.

Звездная новогодняя ночь сулит богатый урожай ягод.

Если деревья покрыты инеем, будет благополучный год для сельскохозяйственных работ.

Лунная новогодняя ночь сулит богатый урожай бобовых культур.

Хорошо, если в этот день идет снег, будет хороший урожай хлеба.

Если 1 января ветрено, то осенью соберете много орехов.

Что нельзя делать 1 января

Нельзя выносить сор из дома, ведь можно вынести счастье;

Нельзя ссориться и использовать нецензурную лексику;

Нельзя употреблять спиртное и злоупотреблять вредной едой.

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