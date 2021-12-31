Церковный праздник 1 января: день памяти преподобного Илии Муромца

В первый день Нового года девушки пытались одеться как можно наряднее и переодевались несколько раз, чтобы у них было больше обновок.
1 января православная церковь чтит память преподобного Илии Муромца, Печерского.
История праздника
Илья Муромец был воином и монахом, служил Родине во время княжения Владимира Мономаха. Всю свою жизнь провел Илья в походах, а в конце жизни принял монашеский постриг и закрылся в Киево-Печерской лавре. Он скончался в 1188 году. Здесь и покоятся его святые мощи.
О преподобном Илье также известно, что он умер, сложив пальцы правой руки для молитвы так, как принято и теперь в Православной Церкви – три первых пальца вместе, а два последних пригнул к ладони. В период борьбы со старообрядческим расколом (конец 17 – 19 века) этот факт из жития святого служил сильным доказательством в пользу трехперстного сложения.
Народные традиции
В первый день Нового года девушки пытались одеться как можно наряднее и переодевались несколько раз, чтобы у них было больше обновок.
Не разрешалось в первый день года выполнять тяжелую и грязную работу – иначе весь год пройдет в сплошном тяжелом труде без отдыха.
Приметы
- Если утро теплое, то будет хороший урожай ржи.
- Звездная новогодняя ночь сулит богатый урожай ягод.
- Если деревья покрыты инеем, будет благополучный год для сельскохозяйственных работ.
- Лунная новогодняя ночь сулит богатый урожай бобовых культур.
- Хорошо, если в этот день идет снег, будет хороший урожай хлеба.
- Если 1 января ветрено, то осенью соберете много орехов.
Что нельзя делать 1 января
- Нельзя выносить сор из дома, ведь можно вынести счастье;
- Нельзя ссориться и использовать нецензурную лексику;
- Нельзя употреблять спиртное и злоупотреблять вредной едой.
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