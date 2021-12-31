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Церковный праздник 1 января: день памяти преподобного Илии Муромца

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Церковный праздник 1 января: день памяти преподобного Илии Муромца

https://azbyka.ru/

В первый день Нового года девушки пытались одеться как можно наряднее и переодевались несколько раз, чтобы у них было больше обновок.

1 января православная церковь чтит память преподобного Илии Муромца, Печерского.

История праздника

Илья Муромец был воином и монахом, служил Родине во время княжения Владимира Мономаха. Всю свою жизнь провел Илья в походах, а в конце жизни принял монашеский постриг и закрылся в Киево-Печерской лавре. Он скончался в 1188 году. Здесь и покоятся его святые мощи.

О преподобном Илье также известно, что он умер, сложив пальцы правой руки для молитвы так, как принято и теперь в Православной Церкви – три первых пальца вместе, а два последних пригнул к ладони. В период борьбы со старообрядческим расколом (конец 17 – 19 века) этот факт из жития святого служил сильным доказательством в пользу трехперстного сложения.

Народные традиции

В первый день Нового года девушки пытались одеться как можно наряднее и переодевались несколько раз, чтобы у них было больше обновок.

Не разрешалось в первый день года выполнять тяжелую и грязную работу – иначе весь год пройдет в сплошном тяжелом труде без отдыха.

1 января в каждом доме пытались сделать новогодний стол богатым, чтобы и в другие дни было обилие блюд. / © Associated Press
1 января в каждом доме пытались сделать новогодний стол богатым, чтобы и в другие дни было обилие блюд. / Associated Press

Приметы

  • Если утро теплое, то будет хороший урожай ржи.
  • Звездная новогодняя ночь сулит богатый урожай ягод.
  • Если деревья покрыты инеем, будет благополучный год для сельскохозяйственных работ.
  • Лунная новогодняя ночь сулит богатый урожай бобовых культур.
  • Хорошо, если в этот день идет снег, будет хороший урожай хлеба.
  • Если 1 января ветрено, то осенью соберете много орехов.

Что нельзя делать 1 января

  • Нельзя выносить сор из дома, ведь можно вынести счастье;
  • Нельзя ссориться и использовать нецензурную лексику;
  • Нельзя употреблять спиртное и злоупотреблять вредной едой.

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