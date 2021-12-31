Народные приметы, обряды и обычаи 31 декабря

Звенит в ушах — к оттепели.

31 декабря церковь и верующие чтят память мучеников Севастиана и воинов его: Никострата Скарбника, жены его Зои, Кастория, Транквиллина, пресвитера, и сыновей его Маркелина и Марка, диаконов, Клавдия, начальника над тюрьмами., Тивуртия и Кастула, святителя Модеста, архиепископа Иерусалимского, преподобного Флора, епископа Амийского, преподобного Михаила, исповедника.

31 декабря: церковный праздник

Звенит в ушах — на оттепели.

Если в начале зимы идет сильный снег, то в начале лета сильный дождь.

Снег на пате лежит холмами, волнами на урожай ржи.

Если в декабре снег заляжет, то в августе рожь выляжет.

31 декабря: церковный праздник

Севастиан Нарбонский, также Себастьян Медиоланский – римский христианский святой и мученик, тело которого прошили множество стрел, покровитель спортсменов-лучников и защитник от моря. Родился в городе Нарбона, Галлия (совр. южная Франция). Умер в Риме.

Святой мученик Севастиан родился в городе Нарбоне (Галлия), а образование получил в Медиолане. При императорах-соправителях Диоклетиане и Максимиане (284–305) он занимал должность начальника придворного караула. Святой Севастиан пользовался авторитетом и любовью у воинов и придворных, ибо был человеком храбрым, исполненным мудрости, правдивым в словах, справедливым в суде, благоразумным в совете, верным на службе и во всех задачах.

Будучи сам тайным христианином, святой много помогал братьям по вере.

Также читайте Ретроградные планеты 2022: точные даты и влияние

В конце потерпел мученическую смерть. Его допрашивал лично император Диоклетиан и, убедившись в невозмутимости святого мученика, отдал приказ отвести его за город, привязать к дереву и расстрелять из луков. Женщина чиновника Кастула Ирина пришла ночью, чтобы похоронить святого Севастиана, но нашла его живым и принесла в свой дом. Святой Севастиан впоследствии исцелился от ран. Христиане уговаривали его покинуть Рим, но он отказался. Подойдя к языческому храму, святой увидел шедших туда императоров и публично обвинил их в бесчестии. Диоклетиан приказал отвести святого мученика на ипподром и казнить. Святого Севастиана убили, а тело его бросили в Клоаку Максима – сточную канаву в Тибр. Святой мученик во сне явился христианке Лукине и повелел ей взять тело и похоронить в катакомбах. Благочестивая христианка с честью похоронила тело святого. Над его могилой воздвигнута церковь Сан Себастьяно фуори ле Мура.

31 декабря: народные традиции

Ночь на 1 января – это 12 ночь Йоля – древнего праздника в честь зимнего солнцестояния.

31 декабря: что следует делать

повесить венок на входную дверь дома;

зажигать свечи;

попросить прощения у близких и простить обиды.

31 декабря: что категорически запрещено

ругаться;

отказывать в гостеприимстве.

Читайте также:

Какая будет погода на праздничных выходных и как во время них развлекаться