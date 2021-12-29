Категория
Украина
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиРецептыАстрологияВидеоЗдоровьеСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортВсе авторы
Язык сайта
Українська версія

Как украсить блюда на год Тигра: 40+ идей для праздничного стола

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Как украсить блюда на год Тигра: 40+ идей для праздничного стола

Как украсить блюда на Новый год 2022, год Тигра: идеи с фото

Через несколько дней мы будем встречать Новый год 2022, год Тигра. Конечно, хочется удивить своих гостей декором и праздничным столом. Как украсить блюда на Новый год 2022 года? ТСН.ua подготовил для вас 40+ идей с картинками, чтобы хорошо встретить хозяина будущего года – тигра.

Чтобы в грядущем году вас ожидал успех во всех начинаниях, стоит хотя бы одно блюдо подать с изображением тигра – символа 2022 года. Но что делать, когда нет идей? ТСН.ua собрал интересные фото, как украсить блюда на Новый год 2022, чтобы удивить гостей и порадовать хозяина 2022 года.

1. Салаты

Салат – самое популярное блюдо на новогоднем столе. И именно его проще всего оформить с изображением тигра. Особенно, если у вас есть вареная морковь, чернослив, вареный яичный белок, маслины. В некоторых случаях для белых тигровых полос подойдет майонез. Как легко и быстро украсить салаты на Новый год 2022, смотрите дальше:

Салат
Салат "Тигренок" - идеальный вариант для новогоднего стола
Как украсить салат на Новый год 2022 / ©
Как украсить салат на Новый год 2022
Салат в виде тигра - прекрасный вариант для новогоднего стола / ©
Салат в виде тигра - прекрасный вариант для новогоднего стола
Морковка и маслины - главные ингредиенты, чтобы приготовить новогодний салат
Морковка и маслины - главные ингредиенты, чтобы приготовить новогодний салат "Тигр"
Салат
Салат "Тигр" должен быть на каждом новогоднем столе, чтобы весело встретить Новый год 2022
Как украсить блюда на Новый год: салат
Как украсить блюда на Новый год: салат "Тигр"
Есть разные вариации салату
Есть разные вариации салату "Тигр": главное применить фантазию
Салат
Салат "Тигр" на Новый год с морковкой, твердым сыром, яичным белком и маслинами
Какой бы вариант салата
Какой бы вариант салата "Тигр" вы не выбрали, на новогоднем столе он будет выглядеть интересно
Как украсить новогодние блюда на год Тигра / ©
Как украсить новогодние блюда на год Тигра
Салат
Салат "Тигр" в разных вариантах выглядит просто отлично
Салат на Новый год 2022 можна украсить в виде тигра / ©
Салат на Новый год 2022 можна украсить в виде тигра
Салат
Салат "Тигр" может выглядеть и так
Салат
Салат "Тигр" для новогоднего стола
Новогодний салат
Новогодний салат "Тигр"
Салат
Салат "Тигр" есть и в более простой версии

Даже традиционное оливье можно оформить в новогоднем стиле, чтобы обрадовать символ года. Это очень легко, если у вас есть форма в виде кошачьей головы:

Традиционный салат
Традиционный салат "Оливье" можна украсить по-новому

Также можно приготовить салаты в форме тигриной кавычки. Для этого вам понадобится натертый сыр, измельченные грецкие орехи, майонез и маслины:

Можна украсить салат на Новый год 2022 в виде тигриной лапки / ©
Можна украсить салат на Новый год 2022 в виде тигриной лапки

2. Закуски

Ни один новогодний стол не обходится без закусок. Их легко готовить и они отлично дополнят основные блюда. Это могут быть фаршированные яйца, мясные рулеты, корзинки с разной начинкой и даже обычные бутерброды. Главное подойти к оформлению креативно и привлечь свою фантазию. А если вы не знаете, как украсить закуски на Новый год 2022 года, чтобы они выглядели интересно и празднично, то вот вам несколько идей:

Как украсить блюда на Новый год 2022, год Тигра: варианты закусок / ©
Как украсить блюда на Новый год 2022, год Тигра: варианты закусок
Фаршированные яйца для тех, кто хочет порадовать символ 2022 года / ©
Фаршированные яйца для тех, кто хочет порадовать символ 2022 года
Как украсить обычные бутерброды на Новый год 2022 / ©
Как украсить обычные бутерброды на Новый год 2022
Еще один вариант новогодних бутербродов для праздничного стола / ©
Еще один вариант новогодних бутербродов для праздничного стола
Как украсить закуски на Новый год 2022, чтобы обрадовать хазяина наступающего года / ©
Как украсить закуски на Новый год 2022, чтобы обрадовать хазяина наступающего года

3. Десерты и выпечка

Украсить новогоднюю выпечку можно по-разному. Традиционно на стол подают торты и пирожные в форме елок, снежинок, снеговиков. Но в этом году можно немного отойти от традиций и создать декор в виде символа Нового года 2022 — тигра. Если вы умеете использовать пастилу, можно создать такие замечательные десерты:

Торт
Торт "Тигр" с пастилы
Торт
Торт "Тигр": фото идей

Привычный десерт "Зебра" можно немного изменить, добавив цветов, которые больше подходят тигра, как символ Нового года 2022:

Десерт
Десерт "Зебра" можете использовать и для празднования Нового года 2022, но стоит его немного изменить
Десерт
Десерт "Зебра" в виде рулета
Как украсить торт на Новый год 2022 / ©
Как украсить торт на Новый год 2022

Украсить в виде тигра можно и разные капкейки, кексы. Здесь главное – немного фантазии. А еще вам понадобится оранжевая присыпка, горячий шоколад, кондитерский мешок для крема:

Капкейк
Капкейк "Тигр": пошагово
Еще один вариант десерта для новогоднего стола / ©
Еще один вариант десерта для новогоднего стола

Если вы можете назвать себя настоящим умельцем и знаете, как готовить настоящие вкусные шедевры, можно попробовать следующие идеи для новогоднего стола:

Торт
Торт "Тигр": фото
Торт
Торт "Зебра" на новогодний стол
Торт
Торт "Тигр": простой вариант
Торт
Торт "Тигр" на Новый год 2022

4. Разнообразные сладости, пряники, печенье

Если вы не хотите тратить свое время на приготовление торта, можно остановиться на других сладостях: пряниках, печенье, разных сладких палочках и макарунах (традиционные американские пирожные с низким содержанием жира). Их также можно украсить к Новому году 2022 года:

Как украсить новогоднее печенье / ©
Как украсить новогоднее печенье
Новогоднее печенье
Новогоднее печенье "Тигрята"
Новогодние
Новогодние "сладкие палочки" в виде тигриного хвоста
Популярные пирожные
Популярные пирожные "макаруны" в виде тигров

5. Фрукты и фруктовые вырезки

Если у вас совсем мало времени, чтобы украсить новогодний стол для празднования грядущего года Тигра, можно остановиться на следующих идеях:

С мандарин можете создать милых
С мандарин можете создать милых "тигрят"
Вырезать фрукты на Новый год очень просто: попробуйте создать такого тигра / ©
Вырезать фрукты на Новый год очень просто: попробуйте создать такого тигра
Можна вырезать
Можна вырезать "тигра" и так
Мандарины прекрасно подходять для того, чтобы из них украшать новогодний стол на 2022 год / ©
Мандарины прекрасно подходять для того, чтобы из них украшать новогодний стол на 2022 год
Новогодняя фруктовая нарезка на Новый год 2022 / ©
Новогодняя фруктовая нарезка на Новый год 2022

Читайте также:

Следующая публикация