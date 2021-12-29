Как украсить блюда на год Тигра: 40+ идей для праздничного стола

Через несколько дней мы будем встречать Новый год 2022, год Тигра. Конечно, хочется удивить своих гостей декором и праздничным столом. Как украсить блюда на Новый год 2022 года? ТСН.ua подготовил для вас 40+ идей с картинками, чтобы хорошо встретить хозяина будущего года – тигра.
Чтобы в грядущем году вас ожидал успех во всех начинаниях, стоит хотя бы одно блюдо подать с изображением тигра – символа 2022 года. Но что делать, когда нет идей? ТСН.ua собрал интересные фото, как украсить блюда на Новый год 2022, чтобы удивить гостей и порадовать хозяина 2022 года.
1. Салаты
Салат – самое популярное блюдо на новогоднем столе. И именно его проще всего оформить с изображением тигра. Особенно, если у вас есть вареная морковь, чернослив, вареный яичный белок, маслины. В некоторых случаях для белых тигровых полос подойдет майонез. Как легко и быстро украсить салаты на Новый год 2022, смотрите дальше:
Даже традиционное оливье можно оформить в новогоднем стиле, чтобы обрадовать символ года. Это очень легко, если у вас есть форма в виде кошачьей головы:
Также можно приготовить салаты в форме тигриной кавычки. Для этого вам понадобится натертый сыр, измельченные грецкие орехи, майонез и маслины:
2. Закуски
Ни один новогодний стол не обходится без закусок. Их легко готовить и они отлично дополнят основные блюда. Это могут быть фаршированные яйца, мясные рулеты, корзинки с разной начинкой и даже обычные бутерброды. Главное подойти к оформлению креативно и привлечь свою фантазию. А если вы не знаете, как украсить закуски на Новый год 2022 года, чтобы они выглядели интересно и празднично, то вот вам несколько идей:
3. Десерты и выпечка
Украсить новогоднюю выпечку можно по-разному. Традиционно на стол подают торты и пирожные в форме елок, снежинок, снеговиков. Но в этом году можно немного отойти от традиций и создать декор в виде символа Нового года 2022 — тигра. Если вы умеете использовать пастилу, можно создать такие замечательные десерты:
Привычный десерт "Зебра" можно немного изменить, добавив цветов, которые больше подходят тигра, как символ Нового года 2022:
Украсить в виде тигра можно и разные капкейки, кексы. Здесь главное – немного фантазии. А еще вам понадобится оранжевая присыпка, горячий шоколад, кондитерский мешок для крема:
Если вы можете назвать себя настоящим умельцем и знаете, как готовить настоящие вкусные шедевры, можно попробовать следующие идеи для новогоднего стола:
4. Разнообразные сладости, пряники, печенье
Если вы не хотите тратить свое время на приготовление торта, можно остановиться на других сладостях: пряниках, печенье, разных сладких палочках и макарунах (традиционные американские пирожные с низким содержанием жира). Их также можно украсить к Новому году 2022 года:
5. Фрукты и фруктовые вырезки
Если у вас совсем мало времени, чтобы украсить новогодний стол для празднования грядущего года Тигра, можно остановиться на следующих идеях:
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