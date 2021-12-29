Как украсить блюда на Новый год 2022, год Тигра: идеи с фото

Как украсить блюда на год Тигра: 40+ идей для праздничного стола

Как украсить блюда на год Тигра: 40+ идей для праздничного стола

Через несколько дней мы будем встречать Новый год 2022, год Тигра. Конечно, хочется удивить своих гостей декором и праздничным столом. Как украсить блюда на Новый год 2022 года? ТСН.ua подготовил для вас 40+ идей с картинками, чтобы хорошо встретить хозяина будущего года – тигра.

Чтобы в грядущем году вас ожидал успех во всех начинаниях, стоит хотя бы одно блюдо подать с изображением тигра – символа 2022 года. Но что делать, когда нет идей? ТСН.ua собрал интересные фото, как украсить блюда на Новый год 2022, чтобы удивить гостей и порадовать хозяина 2022 года.

1. Салаты

Салат – самое популярное блюдо на новогоднем столе. И именно его проще всего оформить с изображением тигра. Особенно, если у вас есть вареная морковь, чернослив, вареный яичный белок, маслины. В некоторых случаях для белых тигровых полос подойдет майонез. Как легко и быстро украсить салаты на Новый год 2022, смотрите дальше:

Салат "Тигренок" - идеальный вариант для новогоднего стола

Как украсить салат на Новый год 2022

Салат в виде тигра - прекрасный вариант для новогоднего стола

Морковка и маслины - главные ингредиенты, чтобы приготовить новогодний салат "Тигр"

Салат "Тигр" должен быть на каждом новогоднем столе, чтобы весело встретить Новый год 2022

Как украсить блюда на Новый год: салат "Тигр"

Есть разные вариации салату "Тигр": главное применить фантазию

Салат "Тигр" на Новый год с морковкой, твердым сыром, яичным белком и маслинами

Какой бы вариант салата "Тигр" вы не выбрали, на новогоднем столе он будет выглядеть интересно

Как украсить новогодние блюда на год Тигра

Салат "Тигр" в разных вариантах выглядит просто отлично

Салат на Новый год 2022 можна украсить в виде тигра

Салат "Тигр" может выглядеть и так

Салат "Тигр" для новогоднего стола

Новогодний салат "Тигр"

Салат "Тигр" есть и в более простой версии

Даже традиционное оливье можно оформить в новогоднем стиле, чтобы обрадовать символ года. Это очень легко, если у вас есть форма в виде кошачьей головы:

Традиционный салат "Оливье" можна украсить по-новому

Также можно приготовить салаты в форме тигриной кавычки. Для этого вам понадобится натертый сыр, измельченные грецкие орехи, майонез и маслины:

Можна украсить салат на Новый год 2022 в виде тигриной лапки

2. Закуски

Ни один новогодний стол не обходится без закусок. Их легко готовить и они отлично дополнят основные блюда. Это могут быть фаршированные яйца, мясные рулеты, корзинки с разной начинкой и даже обычные бутерброды. Главное подойти к оформлению креативно и привлечь свою фантазию. А если вы не знаете, как украсить закуски на Новый год 2022 года, чтобы они выглядели интересно и празднично, то вот вам несколько идей:

Как украсить блюда на Новый год 2022, год Тигра: варианты закусок

Фаршированные яйца для тех, кто хочет порадовать символ 2022 года

Как украсить обычные бутерброды на Новый год 2022

Еще один вариант новогодних бутербродов для праздничного стола

Как украсить закуски на Новый год 2022, чтобы обрадовать хазяина наступающего года

3. Десерты и выпечка

Украсить новогоднюю выпечку можно по-разному. Традиционно на стол подают торты и пирожные в форме елок, снежинок, снеговиков. Но в этом году можно немного отойти от традиций и создать декор в виде символа Нового года 2022 — тигра. Если вы умеете использовать пастилу, можно создать такие замечательные десерты:

Торт "Тигр" с пастилы

Торт "Тигр": фото идей

Привычный десерт "Зебра" можно немного изменить, добавив цветов, которые больше подходят тигра, как символ Нового года 2022:

Десерт "Зебра" можете использовать и для празднования Нового года 2022, но стоит его немного изменить

Десерт "Зебра" в виде рулета

Как украсить торт на Новый год 2022

Украсить в виде тигра можно и разные капкейки, кексы. Здесь главное – немного фантазии. А еще вам понадобится оранжевая присыпка, горячий шоколад, кондитерский мешок для крема:

Капкейк "Тигр": пошагово

Еще один вариант десерта для новогоднего стола

Если вы можете назвать себя настоящим умельцем и знаете, как готовить настоящие вкусные шедевры, можно попробовать следующие идеи для новогоднего стола:

Торт "Тигр": фото

Торт "Зебра" на новогодний стол

Торт "Тигр": простой вариант

Торт "Тигр" на Новый год 2022

4. Разнообразные сладости, пряники, печенье

Если вы не хотите тратить свое время на приготовление торта, можно остановиться на других сладостях: пряниках, печенье, разных сладких палочках и макарунах (традиционные американские пирожные с низким содержанием жира). Их также можно украсить к Новому году 2022 года:

Как украсить новогоднее печенье

Новогоднее печенье "Тигрята"

Новогодние "сладкие палочки" в виде тигриного хвоста

Популярные пирожные "макаруны" в виде тигров

5. Фрукты и фруктовые вырезки

Если у вас совсем мало времени, чтобы украсить новогодний стол для празднования грядущего года Тигра, можно остановиться на следующих идеях:

С мандарин можете создать милых "тигрят"

Вырезать фрукты на Новый год очень просто: попробуйте создать такого тигра

Можна вырезать "тигра" и так

Мандарины прекрасно подходять для того, чтобы из них украшать новогодний стол на 2022 год

Новогодняя фруктовая нарезка на Новый год 2022

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