"Святкуйте, ми прикриємо": військові ООС зворушливо привітали українців

Наші захисники побажали співвітчизникам здоров’я, успіхів у всіх починаннях і найголовнішого — перемоги над агресором та мирного неба над головою.

Військовослужбовці ЗСУ зворушливо привітали українців з прийдешніми Новим роком та Різдвом.

Ролик опубліковала пресслужба штабу ООС у Facebook.

Наші захисники побажали співвітчизникам здоров’я, особливо на тлі пандемії COVID-19, успіхів у всіх починаннях і найголовнішого — перемоги над агресором і мирного неба над головою.

"Хочу побажати миру, тепла, сімейної злагоди, наснаги, і, найголовніше, віри у нашу перемогу! Слава Україні", — сказав один із бійців.

Боєць із позивним "Чорний прапор" зазначив, що рік, який минає, був складним. Він переконаний, що 2022 рік буде легшим і принесе нам радість, щастя та мир над головою.

Військові переконані, що у наступному році наша армія стане ще сильнішою, витривалішою і обов’язково здолає ворога.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов закликав українців "святкувати спокійно" і не боятися ймовірного вторгнення Росії.

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