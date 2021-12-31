"Празднуйте, мы прикроем": военные ООС трогательно поздравили украинцев

Наши защитники пожелали соотечественникам здоровья, успехов во всех начинаниях и самого главного победы над агрессором и мирного неба над головой.

Военнослужащие ВСУ трогательно поздравили украинцев с наступающими Новым годом и Рождеством.

Ролик опубликовала прессслужба штаба ООС в Facebook.

Наши защитники пожелали соотечественникам здоровья, особенно на фоне пандемии COVID-19, успехов во всех начинаниях и самого главного — победы над агрессором и мирного неба над головой.

"Хочу пожелать мира, тепла, семейного согласия, воодушевления, и, самое главное, веры в нашу победу! Слава Украине", — сказал один из бойцов.

Боец с позывным "Черный флаг" отметил, что уходящий год был сложным. Он убежден, что 2022-й будет легче и принесет нам радость, счастье и мир над головой.

Военные убеждены, что в следующем году наша армия станет еще сильнее, выносливее и обязательно преодолеет врага.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов призвал украинцев "праздновать спокойно" и не бояться предполагаемого вторжения России.

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