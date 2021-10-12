"Укрпошта" підвищує тарифи на деякі послуги: як зміниться вартість

"Укрпошта" підвищує тарифи на деякі послуги: як зміниться вартість

Ціни зміняться всередньому на 15%.

Від 1 грудня 2021 року "Укрпошта" підвищить тарифи на низку своїх послуг всередньому на 15%.

Про це йдеться в рішенні Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації.

Зазначається, що регулятор затвердив нові граничні тарифи на універсальні послуги поштового зв'язку.

Ціни зміняться таким чином:

тариф на пересилання листа, поштової картки (пріоритетні, масою до 50 г) виросте на 15% - від 13 грн до 15 грн;

тариф на бандероль (пріоритетні, масою до 250 г) підвищать на 15% - від 19,50 грн до 22,50 грн;

тариф на рекомендоване відправлення понад плату за масу (картка, лист, бандероль) підвищать на 16% - від 9,50 грн до 11 грн.

Слід зауважити, що вартість посилки без оголошеної цінності масою до 10 кг в межах України становитиме 30 грн за 1 кг - 5 грн.

Як повідомлялося, "Нова пошта" оновила тарифи на доставляння посилок з іноземних інтернет-магазинів. Зазначається, що оновлені тарифи починають діяти від 7 жовтня та стосуватимуться доставки з інтернет-магазинів усіх країн, представлених на платформі "NP Shopping". Наразі це США, Китай, Туреччина, Німеччина, Польща і Велика Британія.

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