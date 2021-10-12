У Харкові дві лікарні припинили приймати пацієнтів з коронавірусом

Лікарні вщент заповнилися за 3 дні.

У Харкові дві лікарні 8 та 18 тимчасово припинили приймання пацієнтів з COVID-19. Вони вщент заповнені пацієнтами з коронавірусом.

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Про це повідомляє KHARKIV Today з посиланням на слова заступниці харківського міського голови з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення Світлана Горбунова-Рубан.

"З того моменту, як ми відкрили 18 лікарню (о 22:00 в неділю), а 8 лікарню відкрили о 10:00 вчора, за цей час в 18 лікарню надійшло 87 осіб, в 8 лікарню - 70 осіб. Ми прийняли 157 осіб . Ми всіх взяли, у нас є концентратори, надали необхідну медичну допомогу і поки що зупинилися для того, щоб розібрати цей масив. Ви ж розумієте, що людьми потрібно займатися, надати необхідні призначення і все, що необхідно для лікування ", - сказала Горбунова-Рубан.

На сьогодні в лікарнях Харкова розгорнуто 1500 ліжок для пацієнтів з коронавірусом. Хворих приймають лікарні: 13, 17, 18, 25, 8 і 2-й пологовий будинок ім. Гельферіха.

Нагадаємо, що у регіонах України, де встановили “жовтий”, “помаранчевий” або “червоний” рівень карантину, міжрегіональні перевезення можливі за умови, що і водії, і пасажири мають "ковідний" документ - або довідку про вакцинацію або результат негативного ПЛР-тестування на COVID-19.

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