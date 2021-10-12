В Харькове две больницы перестали принимать пациентов с коронавирусом

Больницы полностью заполнились за 3 дня.

В Харькове две больницы 8 и 18 временно прекратили прием пациентов с COVID-19. Они заполнены пациентами с коронавирусом.

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Об этом сообщает KHARKIV Today со ссылкой на слова заместителя харьковского городского головы по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Светлана Горбунова-Рубан.

"С того момента, как мы открыли 18 больницу (в 22:00 в воскресенье), а 8 больницу открыли в 10:00 вчера, за это время в 18 больницу поступило 87 человек, в 8 больницу — 70 человек. Мы приняли 157 человек. Мы всех взяли, у нас есть концентраторы, оказали необходимую медицинскую помощь и пока остановились для того, чтобы разобрать этот массив. Вы же понимаете, что людьми нужно заниматься, предоставить необходимые назначения и все, что необходимо для лечения ", — сказала Горбунова -Рубан.

На сегодня в больницах Харькова развернуто 1500 коек для пациентов с коронавируса. Больных принимают больницы: 13, 17, 18, 25, 8 и 2-й родильный дом им. Гельфериха.

Напомним, что в регионах Украины, где установили "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень карантина, межрегиональные перевозки возможны при условии, что и водители, и пассажиры "ковидный" документ — или справку о вакцинации или результат негативного ПЦР тестирование на COVID-19.

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