В Україні хакери зламали велику мережу аптек та вимагають викуп

Зловмисники заблокували роботу сайту і вимкнули Інтернет.
В Україні хакери зламали мережу аптек АНЦ і вимагають викуп за те, щоб відновити роботу.
Про це повідомив гендиректор холдингу аптечної мережі АНЦ Микола Щербина.
"Група професійних хакерів-вимагачів зламала систему інформаційного захисту компанії, заблокувала роботу сайту, "вирубила" Інтернет в аптеках і запропонувала заплатити викуп за можливість продовжити роботу", - написав він на сторінці у Facebook.
Як зазначив Щербина, хакерам нічого платити не будуть. Наразі робиться все можливе для того, щоб зловмисників спіймали й притягли до відповідальності.
"Наша команда працює над відновленням інфраструктури, яка швидше за все займе кілька днів", - зазначив він.
Нагадаємо:
- У Києві викрито 25-річного хакера, причетного до здійснення вірусних атак на понад 100 іноземних компаній. Чоловік розповсюджував шкідливе програмне забезпечення з метою подальшого вимагання грошей у іноземних компаній за відновлення даних.
- Також у Києві хакер знімав кошти з рахунків користувачів платіжних систем.