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В Україні хакери зламали велику мережу аптек та вимагають викуп

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В Україні хакери зламали велику мережу аптек та вимагають викуп

Pexels

Зловмисники заблокували роботу сайту і вимкнули Інтернет.

В Україні хакери зламали мережу аптек АНЦ і вимагають викуп за те, щоб відновити роботу.

Про це повідомив гендиректор холдингу аптечної мережі АНЦ Микола Щербина.

"Група професійних хакерів-вимагачів зламала систему інформаційного захисту компанії, заблокувала роботу сайту, "вирубила" Інтернет в аптеках і запропонувала заплатити викуп за можливість продовжити роботу", - написав він на сторінці у Facebook.

Як зазначив Щербина, хакерам нічого платити не будуть. Наразі робиться все можливе для того, щоб зловмисників спіймали й притягли до відповідальності.

"Наша команда працює над відновленням інфраструктури, яка швидше за все займе кілька днів", - зазначив він.

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