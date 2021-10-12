В Україні хакери зламали велику мережу аптек та вимагають викуп

В Україні хакери зламали велику мережу аптек та вимагають викуп

Зловмисники заблокували роботу сайту і вимкнули Інтернет.

В Україні хакери зламали мережу аптек АНЦ і вимагають викуп за те, щоб відновити роботу.

Про це повідомив гендиректор холдингу аптечної мережі АНЦ Микола Щербина.

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"Група професійних хакерів-вимагачів зламала систему інформаційного захисту компанії, заблокувала роботу сайту, "вирубила" Інтернет в аптеках і запропонувала заплатити викуп за можливість продовжити роботу", - написав він на сторінці у Facebook.

Як зазначив Щербина, хакерам нічого платити не будуть. Наразі робиться все можливе для того, щоб зловмисників спіймали й притягли до відповідальності.

"Наша команда працює над відновленням інфраструктури, яка швидше за все займе кілька днів", - зазначив він.

Нагадаємо:

У Києві викрито 25-річного хакера, причетного до здійснення вірусних атак на понад 100 іноземних компаній. Чоловік розповсюджував шкідливе програмне забезпечення з метою подальшого вимагання грошей у іноземних компаній за відновлення даних.

причетного до здійснення вірусних атак на понад 100 іноземних компаній. Чоловік розповсюджував шкідливе програмне забезпечення з метою подальшого вимагання грошей у іноземних компаній за відновлення даних. Також у Києві хакер знімав кошти з рахунків користувачів платіжних систем.

Новини України: у Києві затримали хакера, який розповсюджував шкідливе програмне забезпечення

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